Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

- Quản lý và điều hành hoạt động của phòng Kế toán

- Quản lý, điều hành và giám sát hoạt động kế toán của Công ty

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, hồ sơ quyết toán thuế, làm việc với cơ quan Thuế trong các

đợt thanh tra tình hình kê khai và nộp Thuế của công ty

- Lập báo cáo kế hoạch và thực hiện thu chi, hoạt động của phòng TCKT hàng tuần, tháng,

quý, năm

- Chuẩn bị nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

- Quản lý các khoản chi phí và sử dụng các quỹ.

- Tư vấn về Tài chính cho Lãnh đạo Công ty.

- Đào tạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cáo trình độ, xây dựng độ ngũ nhân viên kế toán

trong phòng.

- Tuân thủ các nghiệp vụ tài chính kế toán.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệpCao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán kiểm toán, hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Am hiểu pháp luật, kế toán, thuế, tài chính, ngân hàng...

- Trên 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng:

+ Khả năng phân tích, tư duy tổng hợp và giải quyết vấn đề.

+ Khả năng làm việc độc lập và nhóm, chịu áp lực công việc.

+ Khả năng quản lý, tổ chức và lãnh đạo.

- Thời gian làm việc: Thứ 2-7 (8h30-17h30)

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 35-50Triệu/ tháng (thoả thuận theo năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin