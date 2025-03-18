Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Trên 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- /

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Lập các Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính các công ty thành viên trong Group
- Cân đối tài chính Doanh nghiệp theo mô hình thương mại, sản xuất
- Lập hồ sơ, Huy động tài chính các Tổ chức tín dụng
- Tham mưu Ban lãnh đạo về chính sách, chế độ, luật thuế
- Kiểm soát và tổ chức bộ máy kế toán mô hình tập trung trực tuyến chức năng : tổ chức bộ máy chuyên môn nghiệp vụ; kiểm tra, kiểm toán nội bộ; phân tích hoạt động kinh tế; huấn luyện, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên; các vị trí khác chưa có người đảm nhiệm.
- Vận hành bộ máy kế toán – tài chính
- Soát xét hệ thống sổ sách thuế, đánh giá các yếu tố rủi ro và đưa ra phương án khắc phục rủi ro về thuế và tài chính.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng, Cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khác
- Xây dựng quy trình tác nghiệp và quy trình vận hành nghiệp vụ Phòng kế toán tài chính.
- Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu
- Xây dựng mối quan hệ tương tác giữa các phòng ban
- Các yêu cầu khác phát sinh liên quan đến phòng kế toán
- Năng lực quản lý, lãnh đạo và tầm ảnh hưởng.
- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng kế toán trong công tác quản lý thuộc các lĩnh vực: Kế toán, Tài chính, thống kê. Thực hiện và triển khai mọi hoạt động của Phòng TCKT theo thẩm quyền, nhiệm vụ được Giám đốc Công ty giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng kế toán và Giám đốc Công ty về mọi hoạt động công tác của Phòng.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán… hoặc các trường khối kinh tế.
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng đúng quy định của BTC
- Nhận thức, tư duy tốt về vai trò và vị trí công việc
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về Tài chính - Kế toán trong đó có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp có từ 80-100 nhân sự.
- Thông thạo chế độ kế toán tài chính – Kiểm toán hiện hành.
- Thông thạo các quy định pháp luật về thuế hiện hành (Luật, thông tư, nghị định chi phối các sắc thuế đối với DNTM).
- Có trách nhiệm, nguyên tắc, chủ động và bản lĩnh trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai mục tiêu, kỹ năng giải quyết tình huống…
- Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Tới 20 - 35 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực phù hợp với vị trí)
- Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến:
- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (Nếu cần)
- Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam

Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 11 tòa nhà Nam Cường - Tố Hữu - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

