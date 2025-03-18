Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Trên 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - /

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Lập các Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính các công ty thành viên trong Group

- Cân đối tài chính Doanh nghiệp theo mô hình thương mại, sản xuất

- Lập hồ sơ, Huy động tài chính các Tổ chức tín dụng

- Tham mưu Ban lãnh đạo về chính sách, chế độ, luật thuế

- Kiểm soát và tổ chức bộ máy kế toán mô hình tập trung trực tuyến chức năng : tổ chức bộ máy chuyên môn nghiệp vụ; kiểm tra, kiểm toán nội bộ; phân tích hoạt động kinh tế; huấn luyện, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên; các vị trí khác chưa có người đảm nhiệm.

- Vận hành bộ máy kế toán – tài chính

- Soát xét hệ thống sổ sách thuế, đánh giá các yếu tố rủi ro và đưa ra phương án khắc phục rủi ro về thuế và tài chính.

- Làm việc với các tổ chức tín dụng, Cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khác

- Xây dựng quy trình tác nghiệp và quy trình vận hành nghiệp vụ Phòng kế toán tài chính.

- Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu

- Xây dựng mối quan hệ tương tác giữa các phòng ban

- Các yêu cầu khác phát sinh liên quan đến phòng kế toán

- Năng lực quản lý, lãnh đạo và tầm ảnh hưởng.

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng kế toán trong công tác quản lý thuộc các lĩnh vực: Kế toán, Tài chính, thống kê. Thực hiện và triển khai mọi hoạt động của Phòng TCKT theo thẩm quyền, nhiệm vụ được Giám đốc Công ty giao; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng kế toán và Giám đốc Công ty về mọi hoạt động công tác của Phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán… hoặc các trường khối kinh tế.

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng đúng quy định của BTC

- Nhận thức, tư duy tốt về vai trò và vị trí công việc

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về Tài chính - Kế toán trong đó có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp có từ 80-100 nhân sự.

- Thông thạo chế độ kế toán tài chính – Kiểm toán hiện hành.

- Thông thạo các quy định pháp luật về thuế hiện hành (Luật, thông tư, nghị định chi phối các sắc thuế đối với DNTM).

- Có trách nhiệm, nguyên tắc, chủ động và bản lĩnh trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lập kế hoạch và triển khai mục tiêu, kỹ năng giải quyết tình huống…

- Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH GiaFood Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Tới 20 - 35 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực phù hợp với vị trí)

- Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến:

- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (Nếu cần)

- Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

