Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35, sunrise G, The manor central park, Nguyễn Xiển, Hà Nội, Thanh Trì, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Kế toán.

Lập kế hoạch tài chính, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty.

Kiểm soát dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán và cân đối tài chính.

Lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

Kiểm soát thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kế toán chi phí, kiểm soát hóa đơn chứng từ.

Xây dựng, kiểm soát và tối ưu hóa các quy trình kế toán - tài chính của công ty.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác tài chính.

Cập nhật kịp thời các quy định, chính sách mới về tài chính - kế toán.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương.

Am hiểu về luật thuế, kế toán, tài chính và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán, Excel và các công cụ tài chính.

Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý đội nhóm.

Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20 – 30 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

Thưởng KPI, thưởng Lễ, Tết, tháng 13 và các chế độ phúc lợi theo quy định công ty.

Thưởng theo hiệu suất, BH theo luật định.

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VELOCITI GROUP

