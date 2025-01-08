Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COMMERCEPIONEER BUSINESS CONSULTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 572 - 1,097 USD

CÔNG TY TNHH COMMERCEPIONEER BUSINESS CONSULTING
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH COMMERCEPIONEER BUSINESS CONSULTING

Mức lương
572 - 1,097 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 151a Phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 572 - 1,097 USD

• Thực hiện hạch toán kế toán cho các dự án và dịch vụ của công ty.
• Chuẩn bị và thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ.
• Tư vấn và hỗ trợ kế toán cho các doanh nghiệp FDI.
• Tổng hợp và gửi báo cáo thống kê tài chính đúng hạn.
• Đảm bảo sự tuân thủ các quy định về chuẩn mực kế toán Việt Nam.
• Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình kế toán.
• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo thông tin tài chính chính xác và kịp thời.

Với Mức Lương 572 - 1,097 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế.
• Thông thạo tiếng Trung hoặc Tiếng Anh
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
• Am hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
• Có chứng chỉ hành nghề kế toán.
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
• Kỹ năng phân tích và tổ chức công việc hiệu quả.
_ Ứng viên gửi CV tiếng Anh hoặc Trung

Tại CÔNG TY TNHH COMMERCEPIONEER BUSINESS CONSULTING Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Chế độ đãi ngộ cạnh tranh và phúc lợi tốt.
Cơ hội làm việc trong một đội ngũ đa quốc gia.
Thời gian làm việc linh hoạt, nghỉ thứ 7, chủ nhật. Nghỉ trưa 1,5h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COMMERCEPIONEER BUSINESS CONSULTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: .

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-572-1-097-thang-tai-ha-noi-job298509
