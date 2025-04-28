Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Great Eastern làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Lập các báo cáo liên quan tới công tác quản trị và tài chính, kế toán theo yêu cầu của Ban Giám Đốc, Đối tác Ngân hàng và cơ quan Thuế theo quy định.

Kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) hàng nhập khẩu.

Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ phải thu – phải trả với đối tác nước ngoài, các công ty vận tải, hải quan, ngân hàng.

Quản lý các khoản thanh toán quốc tế (L/C, T/T, D/A, D/P), đảm bảo thực hiện đúng hạn và theo đúng hợp đồng.

Tính toán và phân bổ chi phí nhập khẩu như thuế, phí vận chuyển, bảo hiểm vào giá vốn hàng hóa.

Cập nhật và áp dụng các chính sách thuế liên quan đến xuất nhập khẩu: thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, VAT hàng nhập khẩu, thuế nhà thầu nước ngoài (FCT).

Đảm bảo việc kê khai, quyết toán thuế xuất nhập khẩu theo đúng quy định của Tổng cục Hải quan và cơ quan thuế.

Làm việc với cơ quan hải quan, thuế khi có thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Kiểm tra, kiểm soát bộ chứng từ xuất nhập khẩu (Hợp đồng thương mại, Invoice, Packing List, C/O, B/L, tờ khai hải quan...).

Đảm bảo chứng từ kế toán phù hợp với khai báo hải quan, hóa đơn thương mại, hợp đồng, L/C...

Lưu trữ, theo dõi và kiểm soát các hồ sơ, hợp đồng thương mại quốc tế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức quản trị theo mô hình kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán theo đúng quy định của quản lý thuế

Đạo tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán liên quan công tác kế toán tài chính.

Định hướng lộ trình phát triển cho mỗi nhân viên.

Quản lý nhân viên theo các tiêu chí do doanh nghiệp yêu cầu như KPIs, Định mức,...