Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Tập đoàn Hoàng Minh (HMG) hiện đang hoạt động trong lĩnh vực M&A với gần 10 lĩnh vực khác nhau (Công nghệ, Đầu tư tài chính, BĐS, Xây dựng, Chứng khoán, Thương mại, Nông nghiệp, Xăng dầu...). Chúng tôi đang có 12 đơn vị thành viên trực thuộc trải dài từ Bắc vào Nam. Dự kiến trong năm 2025, chúng tôi sẽ M&A 10 Công ty và tạo dựng một hệ sinh thái cho HMG.

Do nhu cầu phát triển mở rộng, chúng tôi tuyển dụng bổ sung vị trí Kế Toán Trưởng cho Công ty thành viên, lĩnh vực Xuất nhập khẩu, thương mại với các tiêu chí sau:

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán, quản lý dòng tiền của Công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của Công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán, Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Lập hoá đơn đầu ra, cùng các biên bản giao hàng, đối chiếu công nợ ...

Theo dõi các khoản thanh toán, và Lập phiếu thu chi tiền mặt, hạch toán giao dịch ngân hàng,....

Lập phiếu chi phí, tài sản phân bổ...

Soạn thảo, in ấn, sắp xếp, lưu trữ chứng từ, văn bản,...

Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Triển khai công việc tuân thủ, kiểm soát, đánh giá, cảnh báo rủi ro; kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu và phân công của Ban lãnh đạo.

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật

Địa chỉ làm việc: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Nữ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành nghề khác liên quan.

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí Kế toán trưởng, Ưu tiên kinh nghiệm tại các công ty về lĩnh vực Xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại..

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng quy trình, quy chế tài chính kế toán

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, lập Báo cáo Thuế, báo cáo Tài chính, quyết toán thuế...

Thành thạo các phần mềm Kế toán, Tin học văn phòng

Kỹ năng đàm phán, ứng biến, xử lý, giải quyết vấn đề.

Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 18 - 25 triệu/ tháng, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Du lịch, tham quan, teambuilding hàng năm, khám sức khỏe định kỳ theo quy định

Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, Lương tháng 13, 13+, tặng quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty và CBNV

Chế độ review lương hàng năm, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, background đồng đội phong phú đa dạng, tôn trọng sự khác biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

