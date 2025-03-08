Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán;

Quản lý hệ thống kế toán, hóa đơn - chứng từ;

Tham mưu cho ban lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính;

Lập trình bày báo cáo tài chính theo tháng, quý,...;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán;

- Kinh nghiệm trên 2 năm ở vị trí tương đương;

- Có chứng chỉ kế toán trưởng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

- Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ theo Luật lao động đầy đủ khi lên chính thức;

- Thưởng lễ Tết, Lương thứ 13, xét tăng lương hàng năm;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng,... ;

- Tham gia các hoạt động cùng công ty và đồng nghiệp bên ngoài công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

