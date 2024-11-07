Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Làm việc tại các dự án của Công ty Cổ Phần FTA E&C Việt Nam, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch, tiến độ triển khai thi công cơ điện theo tiến độ chung toàn dự án.

- Lập bản vẽ triển khai thi công, bóc tách khối lượng, đề xuất cấp vật tư, TB.

- Trực tiếp giám sát, quản lý thi công hệ thống cơ, điện tại công trình

- Phối hợp công việc với các phòng ban liên quan, giải quyết phát sinh giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện công việc.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Phối hợp thiết kế, thay đổi, điều chỉnh hệ thống cơ điện

- Tư vấn, lựa chọn vật tư phù hợp cho công trình

- Hướng dẫn thi công, vận hành hệ thống cơ điện

- Bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống cơ điện

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật liên quan

- Làm việc tại công trình theo điều động của công ty.

- Độ tuổi: 1982-1995

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm quản lý, giám sát thi công, đọc hiểu rõ bản vẽ hệ thống MEP

- Sử dụng tốt các phần mềm phục vụ công việc

- Có tinh thần nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

- Có tiếng Anh/tiếng Trung là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh từ 15.000.000-20.000.000. Thỏa thuận khi phỏng vấn

- BHXH, Các chế độ khác theo quy định: Nghỉ lễ, nghỉ phép....

- Chế độ phúc lợi: Thưởng tháng 13, Quà/thưởng các dịp lễ trong năm, du lịch hè hàng năm, team building, văn hóa thể thao, có xe đưa đón khi gặp đối tác. Thưởng cuối năm phụ thuộc vào thời gian thâm niên và hiệu quả công việc.

- Đánh giá năng lực cân nhắc lương, thưởng và vị trí một năm một lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FTA E&C VIỆT NAM

