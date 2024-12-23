Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty TNHH GS 25 Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Công Ty TNHH GS 25 Vietnam
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện kiểm tra các quy trình kiểm soát và phòng ngừa rủi ro để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng,
nhân viên, hàng hóa, thiết bị, cơ sở vật chất tại cửa hàng qua CCTV
Quản lý và kiểm tra nhân viên để đảm bảo nhân viên thực hiện với các quy định và chính sách của công ty để đảm
bảo rằng nhân viên tuân thủ các quy định của công ty
Thực hiện hàng ngày các quy trình kiểm soát và phòng ngừa để giảm tỷ lệ tổn thất hàng hóa và tài sản.
Thực hiện việc kiểm tra CCTV khi có dấu hiệu gian lận từ nhân viên.
Hiểu quy trình làm việc, đảm bảo tất cả các cửa hàng tuân theo các chính sách và quy trình của H/Q thông qua việc kiểm tra tại các cửa hàng
Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi cấp trên
Thời gian làm việc: Xoay ca (ca 1: 6H-15H; ca 2: 13H-22H), off 1 ngày trong tuần (không off thứ 7, chủ nhật)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm giám sát CCTV, kiểm tra cửa hàng
Chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo thêm
Kỹ năng, năng lực cần thiết
Tin học văn phòng
Làm việc nhóm
Tại Công Ty TNHH GS 25 Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội học hỏi và làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo và hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội tham gia các dự án lớn và học hỏi từ đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.
Phụ cấp thực tập và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH GS 25 Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI