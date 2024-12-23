Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty TNHH GS 25 Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm tra các quy trình kiểm soát và phòng ngừa rủi ro để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng,

nhân viên, hàng hóa, thiết bị, cơ sở vật chất tại cửa hàng qua CCTV

Quản lý và kiểm tra nhân viên để đảm bảo nhân viên thực hiện với các quy định và chính sách của công ty để đảm

bảo rằng nhân viên tuân thủ các quy định của công ty

Thực hiện hàng ngày các quy trình kiểm soát và phòng ngừa để giảm tỷ lệ tổn thất hàng hóa và tài sản.

Thực hiện việc kiểm tra CCTV khi có dấu hiệu gian lận từ nhân viên.

Hiểu quy trình làm việc, đảm bảo tất cả các cửa hàng tuân theo các chính sách và quy trình của H/Q thông qua việc kiểm tra tại các cửa hàng

Thực hiện các nhiệm vụ được giao bởi cấp trên

Thời gian làm việc: Xoay ca (ca 1: 6H-15H; ca 2: 13H-22H), off 1 ngày trong tuần (không off thứ 7, chủ nhật)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng/Đại học các ngành kỹ thuật hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm giám sát CCTV, kiểm tra cửa hàng

Chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo thêm

Kỹ năng, năng lực cần thiết

Tin học văn phòng

Làm việc nhóm

Tại Công Ty TNHH GS 25 Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp laptop

Có cơ hội học hỏi và làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

Được đào tạo và hỗ trợ phát triển kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội tham gia các dự án lớn và học hỏi từ đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.

Phụ cấp thực tập và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH GS 25 Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin