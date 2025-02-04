Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Xây dựng, triển khai và quản lý toàn bộ hoạt động kiểm toán nội bộ, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật.

• Lập kế hoạch kiểm toán định kỳ và triển khai các chương trình kiểm toán, đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống.

• Kiểm tra, đánh giá và đề xuất cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, phát hiện các sai sót, gian lận hoặc rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh.

• Xây dựng và cập nhật các quy trình, chính sách, hướng dẫn kiểm toán nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị doanh nghiệp.

• Phối hợp với các phòng ban và công ty thành viên, cung cấp tư vấn và hỗ trợ trong việc nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và tuân thủ quy trình.

• Lập báo cáo kiểm toán và trình bày kết quả cho Ban Lãnh đạo, đề xuất giải pháp khắc phục và cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động.

• Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị sau kiểm toán, đảm bảo các đề xuất được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

• Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kiểm toán nội bộ, nâng cao năng lực của nhân sự trong bộ phận.