Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P1902, CT3, tòa nhà Fodacon, 16 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho khách hàng; Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc, phù hợp với năng lực chuyên môn; Lập kế hoạch và sắp xếp lịch kiểm toán với khách hàng; Đào tạo cho trợ lý kiểm toán; Trao đổi, làm việc trực tiếp với khách hàng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Có kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy sáng tạo và làm việc theo nhóm.

Kiểm toán viên: Có chứng chỉ hành nghề kiểm toán ( yêu cầu bắt buộc), có khả năng làm việc độc lập, đào tạo cơ bản cho nhân viên cấp dưới.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Được thưởng vào các dịp Lễ/Tết theo quy định của Công ty. Được khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

