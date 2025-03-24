Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 294 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Khảo sát, đo hiện trang thực tế
Lên mặt bằng 2D công năng
Lên phối cảnh 3D mặt tiền & nội thất cho nhà phố, biệt thự
Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công
Phối hợp phòng ban khác để hoàn thiện hồ sơ
Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
