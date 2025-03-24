Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Khảo sát, đo hiện trang thực tế

Lên mặt bằng 2D công năng

Lên phối cảnh 3D mặt tiền & nội thất cho nhà phố, biệt thự

Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công

Phối hợp phòng ban khác để hoàn thiện hồ sơ

Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên