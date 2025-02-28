Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Triển khai chi tiết hồ sơ thiết kế kiến trúc các công trình nhà ở, biệt thự, văn phòng, nhà hàng - khách sạn...

Phối hợp với bộ phận thiết kế ý tưởng và các bộ phận chuyên môn khác để đề xuất phương án kỹ thuật hiệu quả cho công trình

Phối hợp với bộ phận thi công khảo sát kĩ thuật, hỗ trợ bóc tách, triển khai dự án thi công (khi cần)

Theo dõi và kiểm tra hồ sơ thiết kế, chịu trách nhiệm về các thông số kĩ thuật khi đưa bản vẽ vào thi công

Thực hiện các công việc chuyên môn khác khi công ty yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm triển khai hồ sơ thiết kế kiến trúc dạng công trình nhà ở gia đình, Biệt thự

ƯU TIÊN ứng viên có kinh nghiệm thiết kế, triển khai bản vẽ kĩ thuật kiến trúc Biệt thự tân cổ điển, cổ điển,...

Có kinh nghiệm thiết kế triển khai bản vẽ chi tiết nội thất cho các công trình nhà ở cũng là một điểm cộng lớn

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ điện nước, hệ thông thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy,...

Thành thạo phần mềm Autocad, biết sử dụng phần mềm đồ họa 3Ds Max, Sketchup, … là lợi thế

Có thái độ cầu tiến, chủ động và trách nhiệm trong công việc

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, lập kế hoạch và phối hợp công việc cùng team trong dự án

Chịu được áp lực, sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành công việc đúng tiến độ với khách hàng.

Hồ sơ ứng tuyển yêu cầu gồm: CV + Bản vẽ công trình đã thực hiện triển khai kỹ thuật 2D

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 16 triệu/ tháng + thưởng hàng năm

Phụ cấp: ăn trưa, ăn nhẹ buổi chiều, nghỉ giữa giờ buổi sáng & buổi chiều, nghỉ phép

Được học hỏi kinh nghiệm thiết kế từ các kiến trúc sư trưởng có thâm niên trong nghề

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, có tâm huyết đối với nghề và gắn bó lâu dài

Được tham gia các hoạt động team building của công ty: party, dã ngoại, du lịch...

Đồng nghiệp thân thiện, môi trường trẻ trung

Khuyến khích tinh thần cạnh tranh để phát huy sự sáng tạo và thúc đẩy năng lực của từng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin