Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- SỐ 7 NGUYỄN TUÂN, P3, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Đến 20 Triệu
-Hỗ trợ Triển khai bản vẽ xây dựng công trình: biệt thự, nhà phố, nhà liền kề, villa, nhà hàng, v.v.
- Hỗ trợ Triển khai bản vẽ thi công, bản vẽ xin phép, bản vẽ kiến trúc, nội thất, MEP.
-
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối hoặc thực tập sinh học về ngành xây dựng dân dụng hoặc kiến trúc
học về ngành xây dựng dân dụng hoặc kiến trúc
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Yêu thích công việc về mảng thiết kế
- Thái độ làm việc nghiêm túc
- Thời gian làm việc 5 ngày/tuần hoặc 4 ngày/tuần
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hỗ trợ: 5 - 7 tr/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
