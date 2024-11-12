Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - SỐ 7 NGUYỄN TUÂN, P3, QUẬN GÒ VẤP, TPHCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Đến 20 Triệu

-Hỗ trợ Triển khai bản vẽ xây dựng công trình: biệt thự, nhà phố, nhà liền kề, villa, nhà hàng, v.v.

- Hỗ trợ Triển khai bản vẽ thi công, bản vẽ xin phép, bản vẽ kiến trúc, nội thất, MEP.

-

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc thực tập sinh học về ngành xây dựng dân dụng hoặc kiến trúc

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Yêu thích công việc về mảng thiết kế

- Thái độ làm việc nghiêm túc

- Thời gian làm việc 5 ngày/tuần hoặc 4 ngày/tuần

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 5 - 7 tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Trí

