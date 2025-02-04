Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 68/49 Út Tịch, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Thiết kế kiến trúc các dự án trụ sở cơ quan, công nghiệp và dân dụng ...
• Làm việc cùng nhóm dự án và phối hợp với các thành viên của các nhóm như nhóm kết cấu, MEP
• Có tư duy sáng tác và thẩm mỹ kiến trúc tốt
• Kiểm soát chất lượng, tiến độ dự án được giao
• Báo cáo, cập nhật tiến độ triển khai công việc thiết kế cho các cấp quản lý
• Kết hợp với bộ phận thi công thực hiện giám sát tác giả
• Thực hiện tốt các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học
• Kinh nghiệm làm việc: 2 – 3 năm ở vị trí tương đương
• Là người năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi cao
• Là người đam mê, yêu thích công việc
• Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
• Nam/ nữ, sử dụng Revit tốt

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 9.000.000 - 12.000.000 (thỏa thuận tùy theo năng lực) + Thưởng cuối năm, thưởng dự án theo chính sách của công ty
• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
• Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27/20A Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

