Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68/49 Út Tịch, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Thiết kế kiến trúc các dự án trụ sở cơ quan, công nghiệp và dân dụng ...

• Làm việc cùng nhóm dự án và phối hợp với các thành viên của các nhóm như nhóm kết cấu, MEP

• Có tư duy sáng tác và thẩm mỹ kiến trúc tốt

• Kiểm soát chất lượng, tiến độ dự án được giao

• Báo cáo, cập nhật tiến độ triển khai công việc thiết kế cho các cấp quản lý

• Kết hợp với bộ phận thi công thực hiện giám sát tác giả

• Thực hiện tốt các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học

• Kinh nghiệm làm việc: 2 – 3 năm ở vị trí tương đương

• Là người năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi cao

• Là người đam mê, yêu thích công việc

• Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

• Nam/ nữ, sử dụng Revit tốt

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 9.000.000 - 12.000.000 (thỏa thuận tùy theo năng lực) + Thưởng cuối năm, thưởng dự án theo chính sách của công ty

• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

• Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP

