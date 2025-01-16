Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 332/50, Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế hồ sơ thi công như kết cấu, kiến trúc 2D và 3D mặt tiền nhà phố dân dụng.

Thiết kế 3D nội thất.

Đại diện công ty giám sát tại công trình.

Báo cáo lại tình hình hiện trường.

Nghiệm thu khối lượng với CĐT.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Đại học - Tốt nghiệp đại học xây dựng, kiến trúc.

Ứng viên có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm thiết kế cấu công trình, thiết kế kiến trúc và 3D.

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến xây dựng: Autocad, Sketchup, Revit,... các phần mềm tính toán kết cấu khác.

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. Khả năng quản lý tốt tiến độ công việc.

Những ứng viên chưa đủ kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo và cho đi học thêm.

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, chăm chỉ, trung thực và hòa đồng và ngoan ngoãn.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ tùy theo kinh nghiệm và khả năng chuyên môn (Chưa gồm các loại thưởng).

Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương chính thức.

Cơ hội thăng tiến tốt, được công ty tài trợ chi phí tham gia các lớp đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn phục vụ công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT; các ngày nghỉ lễ, tết.

Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7. Buổi sáng từ 8h - 11h30p, buổi chiều từ 13h - 17h.

Địa chỉ làm việc: 332/50, Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG NHẤT TÍN

