Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
- Hồ Chí Minh:
- Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phước Thành
- 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Tham gia thiết kế các dự án như: Chung cư, tổ hợp dịch vụ thương mại cao tầng, các công trình nhà shophouse, biệt thự và các công trình nhà xưởng công nghiệp....
- Thiết kế ý tưởng và phác thảo ý tưởng tổng thể đến chi tiết các phương án thiết kế;
- Thực hiện công việc thiết kế, thể hiện bản vẽ kiến trúc và soạn thảo thuyết minh phần kiến trúc các công trình theo sự phân công của Chủ trì thiết kế kiến trúc;
- Thiết kế đúng theo các tiêu chuẩn hiện hành và đồng thời phải thỏa mãn các yêu cầu của Chủ đầu tư cho từng hạng mục công trình cụ thể;
- Chủ động trong công việc phối hợp chặt chẽ với các Chủ trì bộ môn để triển khai công tác thiết kế các hạng mục công trình;
- Trình Ban Giám đốc phê duyệt phương án thiết kế trước khi gửi cho Chủ đầu tư;
- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của cấp trên;
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc.
- Có kinh nghiệm từ 2 năm.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Architecture Revit, Autocad, 3Dmaxs, Sketchup, Vray, Photoshop…(ưu tiên có kinh nghiệm Architecture Revit).
- Có tinh thần học hỏi các kiến thức và kỹ năng chuyên môn mới.
- Có Khả năng làm việc áp lực cao, sẵn sàng làm thêm giờ khi có yêu cầu.
- Tính cách trung thực, cầu thị và có trách nhiệm cao trong công việc.
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
