Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh - Chung cư Thủy Lợi 4, 205 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

Khảo sát hiện trạng, lập hồ sơ hiện trạng và đánh giá hiện trạng.

Tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch – Tổng Giám đốc về yêu cầu thiết kế, từ đó lập thiết kế concept kiến trúc cho các dự án xây dựng quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cải tạo các văn phòng của tập đoàn, các khu nghỉ dưỡng chữa lành quy mô vừa và nhỏ, các không gian trải nghiệm Dstation…

Phát triển ý tưởng sáng tạo và đổi mới cho các dự án thiết kế, đảm bảo tính thẩm mỹ, công năng tối ưu, hợp lý về mặt kỹ thuật, tiết kiệm chi phí.

Lập kế hoạch, quản lý tiến độ thiết kế, đảm bảo hoàn thành công việc thiết kế đúng thời gian, chất lượng và ngân sách.

Phối hợp với các bộ phận liên quan như bộ phận Quản lý thi công, Cơ điện, Giám sát thi công, Bộ phận mua sắm, nhà thầu, và các chuyên gia khác để triển khai thiết kế dự án một cách hợp lý, hiệu quả.

Kiểm tra, phê duyệt các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật của nhà thầu thi công.

Lập kế hoạch và phối hợp xử lý công việc trong quá trình thi công.

Đảm bảo các công trình tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng, quy định pháp luật và yêu cầu về môi trường, tiết kiệm năng lượng.

Thường xuyên có báo cáo định kỳ hoặc theo giai đoạn công việc thiết kế, thi công… cho Chủ tịch – Tổng Giám đốc.

Chịu trách nhiệm chính về chất lượng, tiến độ công việc với Lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ học vấn/Chứng chỉ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc (Đại học Kiến Trúc HCM, Đại học Kiến Trúc HN, Đại học Văn Lang, Đại học Xây Dựng HN).

2. Kinh nghiệm làm việc

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, triển khai trực tiếp trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, nội thất và ngoại thất.

Đã triển khai thiết kế các dự án Văn phòng, Nghỉ dưỡng, Nhà ở …

Đã triển khai các dự án từ giai đoạn thiết kế ý tưởng đến khi hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Hiểu rõ các yếu tố kỹ thuật trong thiết kế (về cấu tạo, kết cấu, hệ thống cơ điện…) cũng như quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng và các quy định pháp lý liên quan.

3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên ngành như AutoCAD, SketchUp, Enscape/D5/V-Ray, Adobe Photoshop, và các phần mềm liên quan khác như Word, Excel, PowerPiont.

Có khả năng tiếp nhận thông tin của Lãnh đạo Công ty, phát triển ý tưởng, sáng tạo áp dụng vào thiết kế.

Có khả năng quản lý chất lượng, tiến độ công việc dưới áp lực cao.

Khả năng giao tiếp mềm mỏng, khéo léo… làm việc nhóm hiệu quả với các bộ phận khác nhau.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng trong quá trình thiết kế.

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

4. Năng lực cốt lõi

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Tổng thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.

3. Chế độ đãi ngộ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

