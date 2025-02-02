Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA GROUP
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phan Xích Long, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Thiết kế , Diễn họa , phối cảnh nội thất 3D
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC, THIẾT KẾ NỘI THẤT
- NAM, 2 năm kinh nghiệm
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và ham học hỏi.
- Sử dụng thành thạo các phầm mềm : (ưu tiên dựng hình bằng sketchup), render 3d max corona,....
- Có tính thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
