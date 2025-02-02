Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 176/1 – 176/3, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ trì lập tiến độ thiết kế hồ sơ ý tưởng, hồ sơ thiết kế quy hoạch 1/500. Dựa trên kế hoạch đầu tư dự án được phê duyệt.
- Chủ nhiệm đồ án thiết kế ý tưởng: phối hợp các phòng Kiến trúc, Kết cấu, MEP để hoàn thành tiến độ thực hiện hồ sơ. Chịu trách nhiệm trước TGĐ về tiến độ thực hiện hồ sơ.
- Lập nhiệm vụ Thiết kế các dự án.
- Chịu trách nhiệm Khảo sát dự án trước khi Thiết kế ý tưởng, Quy hoạch. (Địa hình, thủy văn,...).
- Chuẩn bị Hồ sơ và Báo cáo Hội đồng thẩm định đồ án QH 1/500 các dự án.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong hồ sơ Quy hoạch 1/500.
- Giải trình với các cơ quan chức năng về Hồ sơ quy hoạch về các vấn đề do Phòng Ý tưởng phụ trách.
- Phân công nhiệm vụ và Kiểm soát chất lượng, khối lượng thực hiện của các thành viên để đảm bảo tiến độ thực hiện hồ sơ.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu về diện tích căn hộ và các diện tích khác trong hồ sơ.
- Đề xuất giải pháp vật liệu hoàn thiện và màu sắc phù hợp với thiết kế nội thất, ngoại thất để phê duyệt mẫu vật tư, vật liệu thi công thực tế.
- Kiểm tra các report về xung đột, chịu trách nhiệm điều phối các bên thực hiện xử lý xung đột.
- Rà soát và đề xuất điều chỉnh cải tiến quy trình Thiết kế để cải thiện tiến độ và chất lượng hồ sơ.
- Rà soát, hoàn thiện bộ checklist kiểm soát hồ sơ thiết kế ý tưởng, hồ sơ 1/500.
- Thực hiện các công việc theo phân quyền.
- Báo cáo trực tiếp TGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi từ 30 đến 40, tốt nghiệp Kiến trúc sư.
+ Đã từng làm thiết kế nhà cao tầng, chung cư, tòa nhà hỗn hợp (chung cư, văn phòng, khách sạn, Trung tâm thương mại).
+ Đã chủ trì đồ án thiết kế ít nhất 3 dự án. Đã từng chủ trì thi công thực tế nội thất căn hộ, nhà mẫu.
+ Có khả năng thiết kế ý tưởng, thiết kế nội thất, triển khai thực tế nội thất.
+ Có kinh nghiệm thiết kế cao tầng, hiểu rõ về công năng sử dụng căn hộ, hiểu rõ công nghệ sử dụng Chung cư.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng
Mức lương: Lương chính thức: 50 tr/tháng (thử việc tương đương 85% lương chính thức)
Địa điểm làm việc: Văn phòng Bcons Tower 1 176/1 - 176/3, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch 1 lần/năm, thưởng lễ tết, lương Tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh, chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, đồng phục, xăng xe, chế độ riêng cho Cấp quản lý,...
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 176/1-176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

