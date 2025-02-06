Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT TÍN
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT TÍN

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT TÍN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 143 đường số 12, KDC Cityland Park Hill, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế kiến trúc
Phát triển ý tưởng và thiết kế các mẫu nhà ở dân dụng, biệt thự, nhà phố...
Lên ý tưởng và phác thảo các bản vẽ thiết kế, phối cảnh 3D.
Triển khai chi tiết hồ sơ thiết kế kiến trúc (bản vẽ kỹ thuật, chi tiết cấu tạo...).
Thiết kế nội thất
Thiết kế nội thất cho các công trình nhà ở, căn hộ, văn phòng...
Lựa chọn vật liệu, màu sắc, bố trí không gian nội thất.
Thiết kế chi tiết đồ nội thất (bàn, ghế, tủ, giường...).

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và nội thất.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng (AutoCAD, SketchUp, 3ds Max, Revit...).
Có kiến thức cơ bản về vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Được tham gia vào các dự án thiết kế đa dạng và quy mô.
Được đào tạo và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT TÍN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 143 Đường Số 12, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

