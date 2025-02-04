Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Đề xuất thiết kế ý tưởng phương án kiến trúc, cảnh quan, nội thất các dự án phục vụ công tác đề xuất đầu tư của Chủ đầu tư.
2. Xây dựng yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế, đề cương thực hiện, tiến độ triển khai các giai đoạn thiết kế các dự án đầu tư của công ty.
3. Phối hợp với các phòng/ban liên quan để đề xuất thực hiện các phương án thiết kế công trình do Công ty làm chủ đầu tư; đánh giá lựa chọn các phương án kiến trúc, cảnh quan, nội thất và thiết kế công trình. Đề xuất lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thiết kế; đơn giá thiết kế phù hợp với từng giai đoạn và tổng thể công trình;
4. Tham gia dự thảo hợp đồng tư vấn thiết kế, lập kế hoạch, theo dõi tiến độ thực hiện hồ sơ thiết kế của các nhà thầu tư vấn thiết kế và thẩm tra.
5. Kiểm soát, đánh giá chất lượng các hồ sơ thiết kế dự án tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết kế, sự phù hợp của thiết kế trong quá trình triển khai dự án.
• Quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn thiết kế lập.
• Quản lý tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế theo kế hoạch & Hợp đồng.
• Chủ trì đầu mối quản lý khớp nối hồ sơ giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu, M&E…
• Phối hợp giải trình khi thẩm định, phê duyệt hồ sơ tại các cơ quan Nhà nước.
• Phối hợp xử lý điều chỉnh thiết kế (nếu có) trong quá trình thi công.
• Tham gia giám sát tác giả thiết kế tại hiện trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Toàn Cầu (GP. INVEST)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPGD: Tầng 5 tòa nhà Trường Thịnh – Tràng An Complex – Số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

