Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Khảo sát, lập phương án biện pháp thi công hệ thống cấp thoát nước.
- Giám sát thi công, nghiệm thu hệ thống cấp thoát nước.
- Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công hệ thống cấp thoát nước.
- Làm việc với các nhà thầu phụ thi công hệ thống cấp thoát nước.
- Kiểm soát thiết kế, kiểm tra bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật, thuyết minh tìm các điểm bất hợp lý, chưa tối ưu và đưa ra biện pháp cải tiến;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CHT công trình/Công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế, thi công, hoặc giám sát công trình hệ thống cấp thoát nước.
- Có hiểu biết về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, nghị định hệ thống Cấp thoát nước, khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thiết kế hệ thống cấp thoát nước.
- Có khả năng tính toán, lập dự toán cho các công trình hệ thống cấp thoát nước.
- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm chuyên ngành.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
- Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc tốt.
-Có kinh nghiệm đã làm việc với các dự án hệ thống cấp thoát nước lớn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 12.000.000VNĐ – 20.000.000VNĐ.
- Phụ cấp công trường: 1.500.000 đồng
- Thưởng: Theo doanh số, theo hiệu quả công việc (Thỏa thuận khi phỏng vấn).
- Quyền lợi khác:
+ Nâng cao chuyên môn, kỹ năng (được hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ).
+ Thăng tiến lên các vị trí quản lý.
+ Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động: BHXH, BHYT.
+ Được nghỉ, thưởng các ngày lễ tết theo quy định, quà tặng sinh nhật, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP BAMBO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu 7, Xã Trị Quận, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

