Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 415/17 Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế và tính khối lượng hệ thống Cấp thoát nước, xử lý nước thải, chữa cháy.
- Phối hợp các công trường về các vấn đề MEP, phối hợp các bộ môn khác;
- Thực hiện thiết kế Cấp thoát nước, xử lý nước thải, chữa cháy;
- Lập thuyết minh thiết kế;
- Bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế, triển khai Shopdrawing;
- Giám sát tác giả;
- Khảo sát thực tế công trường thu thập thông tin thiết kế, làm việc với khách hàng về giải pháp thiết kế, thuyết minh thuyết trình phương án do mình phụ trách;
- Phối hợp công trường kiểm soát khối lượng thi công, kiểm tra định kỳ công trường.
- Đề xuất tham mưu cấp trên;
- Làm hồ sơ hoàn công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thiết kế cấp thoát nước;
- Phải có chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước hạng 1 hoặc 2;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cấp thoát nước;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Autocad..., ưu tiên biết Revit/Bim;
- Am hiểu rộng về vật tư thiết bị ngành cơ điện;
- Chịu khó, nhiệt tình, trung thực, chịu áp lực cao;
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm;
- Khả năng ứng phó trước các tình huống phức tạp phát sinh;
- Tổng hợp thông tin, đánh giá, cải tiến các giải pháp
- Có thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ - chính sách của công ty và theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành (cụ thể như: BHXH + BHYT + BHTN, lương tháng 13, thưởng lễ tết, tham quan du lịch, hiếu - hỉ, ...).
- Là môi trường tốt để người lao động thể hiện năng lực bản thân và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÀN THẠCH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 415/17 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

