Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Sun Grand City 58 Quảng An SunGroup, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Giám sát & triển khai công việc các tổ đội, thầu phụ của công ty tuân theo các kế hoạch công việc về hạng mục thi công Cơ Điện của công trình do Ban chỉ huy công ty lập và ban hành.
Trực tiếp hướng dẫn, giám sát công nhân nếu cần để thực hiện tốt công tác gia công, lắp đặt, thi công tại công trường đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
Lập kế hoạch quản lý, kiểm tra và điều động thầu phụ, tổ đội, công nhân hoàn thành công việc hiệu quả, tránh lãng phí nhân lực trong quá trình thi công của công ty.
Phối hợp với các tổ đội, thầu phụ khác trong công trình để giải quyết công việc trên công trường không ảnh hưởng đến việc triển khai thi công của công ty.
Chịu trách nhiệm nghiệm thu công việc với tư vấn, chủ đầu tư.
Báo cáo công việc, đề xuất xử lý các vấn đề vướng mắc trong phạm vi công việc hàng ngày với Kỹ sư chính quản lý trực tiếp tại công trường.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Trình độ: Tốt nghiệp các chuyên ngành khác có liên quan đến công việc;
· Kinh nghiệm: 1-2 năm trở lên làm việc giám sát MEP hiện trường.
· Kỹ năng: Thành thạo vi tính văn phòng, Autocad và các phần mềm chuyên môn,
· Khả năng: Làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng từ 15 triệu - 18 triệu/ tháng + PC + Thưởng nóng + Thưởng cuối năm/ Lương Tháng 13. Thưởng các ngày lễ lớn, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, các chế độ ngày lễ tết hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến, được tham gia các khóa đào tạo định kỳ nâng cao năng lực, nghiệp vụ tại Công ty.
- Hỗ trợ ăn, ở tại công trình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 ngõ 239 đường Di Trạch, xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

