Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí trong nhà máy.
Cải tiến hệ thống, máy móc trong dây chuyền sản xuất.
Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp ,Đại Học các chuyên ngành thuộc CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA...
NAM
Cao đẳng, Trung cấp ,Đại Học
CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA...
- Có sức khỏe tốt, trung thực
- Có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:
+ ĐẠI HỌC: 9.780.000đ/tháng.
+ CAO ĐẲNG: 7.780.000đ/tháng.
+ TRUNG CẤP: 6.780.000đ/tháng.
- Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương.
- Phụ cấp: khoảng 1.500.000đ/tháng.
- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết.
- Tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động.
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.
- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.
- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

