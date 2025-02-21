Tuyển Kỹ sư cơ khí Ebara Vietnam Pump Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

1- Công nhân Kỹ thuật Cơ khí (10 vị trí)

Thực hiện sự phân công công việc của các cấp quản lý (Từ tổ trưởng trở lên)

Nhận phiếu công việc, bản vẽ gia công và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

Kiểm tra máy gia công, chuẩn bị công cụ dụng cụ và đồ gá. Chuẩn bị phôi gia công

Thực hiện công việc gia công, kiểm tra kích thước gia công trong quá trình.

Quản lý máy, công cụ, dụng cụ và đồ gá của máy mình làm

Thực hiện các hoạt động phát triển và cải tiến sản xuất.

Thực hiện các hoạt động 5S, an toàn và môi trường.

2- Công nhân Kỹ thuật Hàn (01 vị trí)

Nhận phiếu công việc hàn và các tài liệu kỹ thuật (bản vẽ chế tạo, trình tự công việc [F.S], sơ đồ hàn, WPS/PQR, SMPS)

Chuẩn bị điều kiện hàn: Vật liệu hàn, thiết bị, dụng cụ, đồ gá.

Kiểm tra vát mép, lắp ráp, thực hiện công việc hàn, làm sạch mối hàn, lập nhật ký và hồ sơ hàn (báo cáo hàng tuần)

Kiểm tra máy móc và thiết bị hàng ngày (trước và sau khi sử dụng)