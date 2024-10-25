Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, gia công, lắp ráp đồ gá, máy tự động, cải tiến thiết bị. Khảo sát lên ý tưởng cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng. Quản lý, xúc tiến tiến độ cải tiến, chế tạo các Checker, thiết bị tự động hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí. Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế: Inventor, Solidworks. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Được thỏa sức sáng tạo, đưa ra quan điểm cá nhân. Làm việc từ thứ 2- thứ 6, không làm đêm. Tăng lương định kỳ hàng năm. Có xe đưa đón miễn phí: Hà Nội- Hải Dương. Đươc đào tạo tiếng Nhật và các khóa học nâng cao chuyên môn miễn phí. Có cơ hội đi công tác nước ngoài. Nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company

