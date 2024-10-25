Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: KCN Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Cẩm Giàng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, gia công, lắp ráp đồ gá, máy tự động, cải tiến thiết bị.
Khảo sát lên ý tưởng cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng.
Quản lý, xúc tiến tiến độ cải tiến, chế tạo các Checker, thiết bị tự động hóa.
Thiết kế, gia công, lắp ráp đồ gá, máy tự động, cải tiến thiết bị.
Khảo sát lên ý tưởng cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng.
Quản lý, xúc tiến tiến độ cải tiến, chế tạo các Checker, thiết bị tự động hóa.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí. Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế: Inventor, Solidworks. Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế: Inventor, Solidworks.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế: Inventor, Solidworks.
Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Được thỏa sức sáng tạo, đưa ra quan điểm cá nhân. Làm việc từ thứ 2- thứ 6, không làm đêm. Tăng lương định kỳ hàng năm. Có xe đưa đón miễn phí: Hà Nội- Hải Dương. Đươc đào tạo tiếng Nhật và các khóa học nâng cao chuyên môn miễn phí. Có cơ hội đi công tác nước ngoài. Nhiều cơ hội thăng tiến.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được thỏa sức sáng tạo, đưa ra quan điểm cá nhân.
Làm việc từ thứ 2- thứ 6, không làm đêm.
Tăng lương định kỳ hàng năm.
Có xe đưa đón miễn phí: Hà Nội- Hải Dương.
Đươc đào tạo tiếng Nhật và các khóa học nâng cao chuyên môn miễn phí.
Có cơ hội đi công tác nước ngoài.
Nhiều cơ hội thăng tiến.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được thỏa sức sáng tạo, đưa ra quan điểm cá nhân.
Làm việc từ thứ 2- thứ 6, không làm đêm.
Tăng lương định kỳ hàng năm.
Có xe đưa đón miễn phí: Hà Nội- Hải Dương.
Đươc đào tạo tiếng Nhật và các khóa học nâng cao chuyên môn miễn phí.
Có cơ hội đi công tác nước ngoài.
Nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI