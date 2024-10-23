Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH sản xuất thiết bị và dịch vụ Bảo Linh Plus làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Sơn Trung, Nam Sơn, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Lập kế hoạch, lên tiến độ thiết kế.

+ Thiết kế bản vẽ chi tiết 3D và bóc tách bản vẽ sản xuất.

+ Lên bản vẽ gia công chế tạo chi tiết, bản vẽ lắp ráp.

+ Lên bản yêu cầu vật tư, phối hơp mua hàng kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào.

+ Thiết kế các sản phẩm liên quan đến kim loại tấm

- Cập nhật, hoàn thiện các bộ bản vẽ thiết kế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học trở lên

- Sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm:NX, Solidwork, inventor

- Tự chủ động công việc, có tình thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH sản xuất thiết bị và dịch vụ Bảo Linh Plus Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ chế độ luật lao động.

- Sau thời gian thử việc đóng BH cho NLĐ

- Được hưởng các ngày lễ, tết, thưởng, theo quy định của công ty và quy định luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất thiết bị và dịch vụ Bảo Linh Plus

