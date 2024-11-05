Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Dựa vào yêu cầu và mục đích sử dụng từ đó lên ý tưởng thiết kế các loại JIG, đồ gá, các loại linh kiện, vỏ tủ, khung máy, ....
- Bóc tách bản vẽ gia công và lên List lựa chọn vật tư P.O.
- Theo dõi tiến trình gia công, vật tư mua hàng, lên kế hoạch lắp ráp, Test và bàn giao.
- Tìm kiếm và cải tiến Jig, đồ gá, thiết bị máy móc ở công đoạn sản xuất nhằm tăng hiệu suất và chất lượng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, 2 năm kinh nghiệm trở lên
- Biết sử dụng phần mềm thiết kế như 3D và 2D, NX, Catia, Solidworks, Autocad 2D v.v
- Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh hoặc có thể trả lời mail bằng tiếng Anh
- Biết sử dụng phần mềm thiết kế như 3D và 2D, NX, Catia, Solidworks, Autocad 2D v.v
- Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh hoặc có thể trả lời mail bằng tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Thưởng tết, xét duyệt tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Tham gia đầy đủ các chế độ BH và nghỉ Lễ tết theo quy đinh.
Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo về các từ ngữ chuyên ngành liên quan
Thưởng tết, xét duyệt tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Tham gia đầy đủ các chế độ BH và nghỉ Lễ tết theo quy đinh.
Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo về các từ ngữ chuyên ngành liên quan
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI