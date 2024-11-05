Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Từ Sơn, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

- Dựa vào yêu cầu và mục đích sử dụng từ đó lên ý tưởng thiết kế các loại JIG, đồ gá, các loại linh kiện, vỏ tủ, khung máy, ....

- Bóc tách bản vẽ gia công và lên List lựa chọn vật tư P.O.

- Theo dõi tiến trình gia công, vật tư mua hàng, lên kế hoạch lắp ráp, Test và bàn giao.

- Tìm kiếm và cải tiến Jig, đồ gá, thiết bị máy móc ở công đoạn sản xuất nhằm tăng hiệu suất và chất lượng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, 2 năm kinh nghiệm trở lên

- Biết sử dụng phần mềm thiết kế như 3D và 2D, NX, Catia, Solidworks, Autocad 2D v.v

- Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh hoặc có thể trả lời mail bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Thưởng tết, xét duyệt tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

Tham gia đầy đủ các chế độ BH và nghỉ Lễ tết theo quy đinh.

Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Được đào tạo về các từ ngữ chuyên ngành liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA

