Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thuận An - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Khảo sát các thiết bị cơ điện, hệ thống trong nhà máy, lập các bản vẽ làm dự toán cho công trình lắp đặt, xấy dựng hệ thống cơ điện phục vụ cho nhà máy và công trình. Xây dựng thiết kế lắp đặt, tư vấn các giải pháp về hệ thống cơ điện trong doanh nghiệp, nhà máy cần trang bị vật tư sử dụng. Lập kế hoạch thi công, giám sát các hoạt động trong công trình, bộ phận hoạt động của sản phẩm cơ điện. Quản lý, kiếm soát chất lượng, kỹ thuật tại các công trình đang thi công. Đề xuất, lựa chọn các phương án kỹ thuật cho các dự án. Tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các sản phẩm thiết bị cơ điện, thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các công trình lắp đặt.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng, chuyên ngành cơ điện, điện tự động hóa cần thiết cho vị trí làm việc theo nhu cầu của công ty. Các kinh nghiệm thực tế khi làm việc trong vị trí kỹ sư điện, cơ khí, tự động hóa. Nắm được thủ tục về hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán; Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel..), Autocad;

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN...). Tăng lương định kỳ hàng năm Lương tháng 13, Du lịch hàng năm. Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết ...) theo quy định của pháp luật và công ty. Các chế độ đãi ngộ, quyền lợi khác: theo quy định của pháp luật lao động, công đoàn và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGHỆ NĂNG

