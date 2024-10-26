Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company

Kỹ sư điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô A3 Đường D4, KCN Đồng An 2. P. Hòa Phú, TDM, BÌNH DƯƠNG, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Làm việc tại Chi nhánh Công Ty CP Tôn Đông Á tại KCN Đồng An 2. Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Tham gia vào các dự án tự động hóa, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống điều khiển tự động trong nhà máy sản xuất. Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện, hệ thống điều khiển tự động (PLC, biến tần, cảm biến,...) Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục lỗi hỏng hóc của hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống điều khiển tự động. Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ, bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống điện, hệ thống điều khiển tự động. Tham gia vào việc cải tiến, nâng cấp hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống điều khiển tự động. Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận liên quan trong nhà máy. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia vào các dự án tự động hóa, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống điều khiển tự động trong nhà máy sản xuất.
Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện, hệ thống điều khiển tự động (PLC, biến tần, cảm biến,...)
Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục lỗi hỏng hóc của hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống điều khiển tự động.
Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ, bảo dưỡng thiết bị điện, hệ thống điện, hệ thống điều khiển tự động.
Tham gia vào việc cải tiến, nâng cấp hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống điều khiển tự động.
Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận liên quan trong nhà máy.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện Công nghiệp, Tự động hóa hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về PLC, biến tần, cảm biến, hệ thống điều khiển tự động. Nắm vững các kiến thức về điện, điện tử, tự động hóa. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện Công nghiệp, Tự động hóa hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức về PLC, biến tần, cảm biến, hệ thống điều khiển tự động.
Nắm vững các kiến thức về điện, điện tử, tự động hóa.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
- Được mua bảo hiểm 24/24 ngay ngày đầu tiên nhận việc.
- Công ty hỗ trợ 100% chi phí ăn theo ca làm việc.
- Thưởng tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty.
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, tham gia các hoạt động văn thể mỹ nội bộ công ty, tất niên công ty.
- Được trang bị dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công việc.
- Được đào tạo và hướng dẫn công việc
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc theo năng lực.
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết ...) theo quy định của pháp luật và công ty.
- Các chế độ đãi ngộ, quyền lợi khác: theo quy định của pháp luật lao động, công đoàn và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A3, đường D4, Khu Công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

