Tuyển Kỹ sư điện TBC-BALL BEVERAGE CAN VIETNAM LIMITED làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 2 VSIP II - A đường số 18, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II - A, Phường Vĩnh Tân, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Repair production equipment, plant equipment and related systems, particularly when concerned with electrical malfunctions./ Sửa chữa thiết bị sản xuất, nhà máy và hệ thống liên quan, đặc biệt khi liên quan đến vấn đề về điện.

Monitor the system and handle problems arising about line control or electricity during the production process/ Theo dõi hệ thống và xử lý các vấn đề phát sinh về sự cố điện trong quá trình sản xuất

Maintains a working understanding of plant production processes, equipment, systems, and facilities in order to perform maintenance effectively, under general directions./ Duy trì sự hiểu biết trong quá trình sản xuất, hệ thống và trang thiết bị để thực hiện việc bảo trì một cách hiệu quả theo chỉ đạo chung.

Work in cooperation with engineering, technical, and production supervisory or outside of the company personnel when directed./ Hợp tác làm việc với kỹ thuật và giám sát sản xuất hoặc cá nhân bên ngoài công ty khi được hướng dẫn

Use past practices, basic data tables, hand brakes, and technical reference to determine electrical equipment, materials, size, and other working data for the approval by the supervisor./ Sử dụng những bài tập, bảng dữ liệu cơ bản, và tham số kỹ thuật để xác định thiết bị điện, vật liệu kích thước hoặc các dữ liệu làm việc khác được chấp thuận bởi giám sát.

Analyzes and repairs specialized equipment heavily dependent upon electronic controls, electromechanical mechanisms, and related components under general direction./ Phân tích và sửa chữa các thiết bị chuyên ngành điều khiển, cơ điện và các thành phần liên quan theo chỉ đạo chung

Get required tools, equipment, and instruments; clean up and store as necessary./ Lưu giữ và làm sạch các thiết bị, dụng cụ cần thiết

Other work as assignment./ Làm các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bachelor/ College graduate in electricity

Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành điện

• At least years experiences in Manufacturing plant is preferable

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong nhà máy sản xuất

• Knowledge and good understanding of PLC AB; Inverter Powerflex

Có kiến thức và hiểu rõ về hệ thống PLC Allen-Bradley; Inverter Powerflex

• Knowledge and good understanding of Hydraulic System and AutoCad (2D & 3D)

Có kiến thức và hiểu rõ về hệ thống thủy lực và AutoCad (2D & 3D)

• Good in English communication is preferable

Giao tiếp tiếng Anh tốt

• Able to work in shift

Có thể đi làm ca

Tại TBC-BALL BEVERAGE CAN VIETNAM LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Những phúc lợi bạn sẽ được nhận:

- Thử việc hưởng 100% lương

- Tiền xăng xe, chuyên cần

- Thưởng khích lệ hàng tháng

- BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động hiện hành

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

- 3 năm được thêm 1 ngày phép

- Lương tháng 13

- Thưởng, tăng lương hàng năm

- Có cơ hội phát triển trong công việc

- Cơm tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TBC-BALL BEVERAGE CAN VIETNAM LIMITED

