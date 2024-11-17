Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58 Quảng Bá - Phường Quảng An - Tây Hồ - Hà Nộ, Tây Hồ ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch thực hiện cho hạng mục mình phụ trách căn cứ trên bảng tiến độ chung của dự án

- Làm việc với giám sát CĐT về vướng mắc hiện trường, nhận và bàn giao mặt bằng thi công.

- Xác nhận BBHT thi công phát sinh và vướng mắc nếu có

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng hạng mục mình được giao giám sát.

- Đảm bảo hạng mục được giao được triển khai, lắp đặt theo đúng thiết kế/bản vẽ shop được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Giao việc cho thầu phụ/tổ đội hàng ngày, trực tiếp giám sát quá trình thi công của thầu phụ/tổ đội - Phối hợp với cán bộ khối lượng đề xuất vật tư. Kiểm soát việc giao nhận vật tư cho nhà thầu/tổ đội Xử lý các vấn đề phát sinh với nhà thầu/tổ đội tại công trường; lập biên bản các vi phạm của nhà thầu/tổ đội; đề xuất chế tài phạt nhà thầu/tổ đội vi phạm trình Chỉ huy trưởng

- Phối hợp với Kỹ sư vẽ shop để điều chỉnh phương án thi công khi có yêu cầu từ Chủ đầu tư hoặc xuất phát từ hiện trường

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Trình độ : Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử viễn thông, cơ điện tử, tự động hóa.

-Có kinh nghiệm tại công ty thi công ME là lợi thế

-Phẩm chất:

- Trung thực, năng động, nhiệt tình và có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

-Yêu cầu khác: Thành thạo các phần mềm office và các phần mềm Autocad, Project...

-Sẵn sàng đi công tác tại các dự án của Công ty

Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: hấp dẫn

- BHXH theo quy đinh của nhà nước

- Trang thiết bị phục vụ nhu cầu làm việc đầy đủ

- Thi đua khen thưởng, review lương hàng năm

- Lương tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng Lễ, Tết, chế độ ốm đau, hiếu hỉ, thai sản, du lịch nghỉ mát hàng năm

- Đặc biệt ưu đãi dành cho CBNV Nữ thời kỳ thai sản từ tháng thứ 8 trở đi có xe công ty/taxi đưa đón

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 và theo tiến độ của dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC

