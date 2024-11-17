Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần dịch vụ năng lượng SBM làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Mức lương 23 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Quang Minh N02T3, Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

Phó phòng Kỹ thuật vận hành (chuyên về mảng Kỹ thuật vận hành Thuỷ Điện);

Tham gia quản lý vận hành lưới điện trong các KCN ;

Nơi làm việc tại Văn phòng Hà Nội.

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Điện (ưu tiên các trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học cơ điện Thái Nguyên, Đại học Điện Lực);

Có kinh nghiệm Quản lý dự án đầu tư, Kỹ thuật vận hành các Nhà máy Thủy điện; (ưu tiên đã tham gia Quản lý các nhà máy Thuỷ điện có quy mô lớn, các nhà máy thuộc các GENCO, các dự án liên danh với nước ngoài), có thời gian làm việc liên tục trên 5 năm;

Am hiểu các quy trình, quy định về vận hành Nhà máy thủy điện;

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, Autocad,...;

Có khả năng quản lý, kiểm soát công việc, làm việc độc lập, trung thực có sức khoẻ tốt;

Độ tuổi: từ 25 đến 35 tuổi;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục với đối tác;

Có thể đi công tác theo sự điều động của Công ty.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ năng lượng SBM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: tối thiểu từ 23.000.000đ/tháng;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hiện đại;

Các chế độ khen thưởng phúc lợi đầy đủ theo quy định;

Làm việc tại: Tòa nhà Quang Minh N02T3, Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ năng lượng SBM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin