Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ Phần Luci làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa Newskyline Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Triển khai, giám sát thi công điện nhẹ, điện thông minh Smart Home.

Thiết kế giải pháp, lên bản vẽ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Trình bày giải pháp, truyền đạt tổng quan về giải pháp/sản phẩm trên phương diện kỹ thuật.

Quản lý việc triển khai, lắp đặt, vận hành thử, đào tạo hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống do công ty cung cấp.

Nghiên cứu sử dụng lắp đặt thi công sản phẩm kinh doanh mới của công ty.

Thực hiện các công việc theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý. Mô tả công việc cụ thể hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Giới tính : Nam từ 20 tuổi trở lên

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện

Ưu tiên đã từng làm việc trong ngành Smarthome

Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng hoặc trung cấp kỹ thuật trở lên.

Có khả năng sử dụng AutoCAD Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp, làm việc với khách hàng tốt Sức khỏe tốt, đạo đức nhân cách tốt.

Có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao, nhanh nhẹn trong công việc.

Có xe gắn máy, có laptop cá nhân, smart phone.

Siêng năng, thật thà, chịu khó, chịu được với áp lực trong công việc.

Thu nhập khởi điểm 7 - 12 triệu/tháng.

Được đào tạo bài bản để trở thành nhân viên kỹ thuật IOT 4.0 giỏi.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...).

Lương tháng 13, du lịch nghỉ mát 1 lần/năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

