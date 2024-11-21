Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A44 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Tiến hành tham gia thi công trực tiếp hệ thống điện nhẹ tại các dự án, công trình được giao.

- Tiến hành các công việc như đi dây, đào đất, set up và vận hành hệ thống theo giám sát của đội trưởng

- Giám sát hệ thống điện, điện nhẹ

- Chịu sự chỉ đạo phân công công việc của đội trưởng

- Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh, an toàn lao động

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm thi công, lắp đặt các hệ thống như camera an ninh giám sát, báo động chống trộm, server, mạng Lan, thoại, tổng đài, wifi,....

- Nam, tuổi từ 25-35

- Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi

- Lương cứng: 9.000.000 - 12.000.000 tùy năng lực và kinh nghiệm

- Phụ cấp chung, phụ cấp công trình + Thưởng các dịp lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng thành tích, Lương tăng ca theo quy định...

- Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

- Nghỉ phép 12 ngày/năm

- Được đào tạo bài bản và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân.

- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ 7 làm cách tuần, 08h00 - 17h15 (nghỉ trưa 12h00 - 13h15).

Cách Thức Ứng Tuyển

