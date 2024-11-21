Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A44 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiến hành tham gia thi công trực tiếp hệ thống điện nhẹ tại các dự án, công trình được giao.
- Tiến hành các công việc như đi dây, đào đất, set up và vận hành hệ thống theo giám sát của đội trưởng
- Giám sát hệ thống điện, điện nhẹ
- Chịu sự chỉ đạo phân công công việc của đội trưởng
- Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh, an toàn lao động

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thi công, lắp đặt các hệ thống như camera an ninh giám sát, báo động chống trộm, server, mạng Lan, thoại, tổng đài, wifi,....
- Nam, tuổi từ 25-35
- Có sức khỏe, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9.000.000 - 12.000.000 tùy năng lực và kinh nghiệm
- Phụ cấp chung, phụ cấp công trình + Thưởng các dịp lễ tết, Thưởng lương tháng 13, Thưởng thành tích, Lương tăng ca theo quy định...
- Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước
- Nghỉ phép 12 ngày/năm
- Được đào tạo bài bản và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân.
- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ 7 làm cách tuần, 08h00 - 17h15 (nghỉ trưa 12h00 - 13h15).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Phúc Bình, Lô số A44 Khu đấu giá 3ha, Đường Đức Diễn, Phường Phúc Diễn

