Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 02, Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Tham gia lập và báo cáo kế hoạch, tiến độ thi công chung của dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Tham gia tổ chức lựa chọn nhà thầu: giám sát thi công (MEP) công trình; thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác.

Kiểm soát thiết kế và bản vẽ shopdrawing phần MEP, đảm bảo công suất, phù hợp công năng và đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình.

Tham gia tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành (phần MEP); vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng.

Hỗ trợ các đơn vị trong việc tiếp nhận bàn giao và lưu trữ hồ sơ công trình.

Tư vấn, hỗ trợ về giải pháp nâng cấp cải tạo, duy tu bảo trì cho đơn vị trực tiếp quản lý vận hành các dự án/công trình khi có vấn đề phát sinh hoặc đề nghị hỗ trợ.

Tham gia lập khái toán, dự toán (xác định phạm vi công việc và bóc tách khối lượng thực hiện phần MEP) xây dựng công trình.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật MEP: hệ thống kỹ thuật công trình, điện công nghiệp, điện - điện tử, cơ - điện tử, điện lạnh hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề giám sát lĩnh vực MEP, lắp đặt thiết bị vào công trình từ hạng 2.

Kinh nghiệm: Từ 5 năm ở các vị trí công việc Quản lý dự án, giám sát thi công hoặc thiết kế MEP.

Năng lực chuyên môn & Kỹ năng:

Hiểu biết quy trình, trình tự đầu tư dự án; quy định quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì (MEP) công trình xây dựng và các tiêu chuẩn liên quan.

Có khả năng vẽ/kiểm tra bản vẽ SDW MEP, tính toán đảm bảo công suất, phù hợp công năng và tính thẩm mỹ của công trình.

Khả năng am hiểu kỹ thuật để đề xuất tối ưu hóa chi phí đầu tư MEP cho các dự án.

Khả năng tính toán, bóc tách khối lượng và tham gia lập khái toán/dự toán khi có yêu cầu.

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD, MS Office và phần mềm hỗ trợ liên quan.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh;

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định;

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

Các chế độ phúc lợi khác.

