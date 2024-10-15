Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, giám sát, nghiệm thu các hạng mục thi công cơ điện tại công trình đảm bảo phù hợp thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành Kiểm tra phê duyệt shopdrawing, biện pháp thi công phê duyệt vật tư thiết bị, check list nghiệm thu,... Hỗ trợ đấu thầu bóc tách khối lượng vật tư - thiết bị, kiểm tra giá chào thầu cho các hạng mục cơ điện. Kiểm soát chất lượng thi công các nhà thầu cơ điện. Kiểm soát các phát sinh hạng mục cơ điện Phối hợp lập tiến độ thi công và kiểm soát tiến độ được phê duyệt. Tham gia phối hợp giải quyết các vấn đề tại công trường liên quan tới hệ thống cơ điện. Nghiệm thu hạng mục cơ điện với cơ quan nhà nước. Liên hệ cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục đấu nối điện nước khi có yêu cầu Kiểm tra và đóng góp ý kiến tối ưu các hệ thống cơ điện. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình. Theo dõi, giám sát quá trình thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công theo đúng thiết kế. Phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Hệ thống điện, điện công nghiệp, Điều hoà không khí/Nhiệt lạnh. Tuổi từ 28 - 40 tuổi. Có kinh nghiệm trên 5 năm kinh nghiệm, đã trải qua ít nhất 2 dự án chung cư cao tầng. Có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện Hạng 1 Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: AutoCAD, Revit, MS Project. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có kỹ năng lập tiến độ, tư duy công việc, giao tiếp tốt, nắm vững các trình tự thi công và T&C cơ điện, hiểu biết các tiêu chuẩn cơ điện và PCCC. Ngoài chuyên môn chính phải nắm các hệ thống cơ điện liên quan để điều phối công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo Quy chế của Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

