Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
- Hồ Chí Minh: Tầng 4 tòa HOUZE
- Số 46
- 48 Tạ Hiện, Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
-Phối hợp với các đơn vị hữu quan để giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai thi công phần Điện;
- Đề xuất với Giám đốc các vấn đề về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công trường như: Công tác nhân sự, trang thiết bị, tài sản...;
- Đốc thúc tiến độ thi công phần công việc trong phạm vi quản lý;
- Đưa ra tiến độ thi công hàng tháng;
- Kiểm soát các nhà thầu phụ theo tiến độ;
- Họp các tổ đội thi công trực tiếp và cán bộ kỹ thuật để giải quyết các vướng mắc trên công trường khi có phát sinh;
- Lập hồ sơ hoàn công và thực hiện công tác thanh quyết toán công trình;
- Thực hiện báo cáo tiến độ cho Giám đốc;
- Thực hiện các Công việc khác thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tiếng Anh tốt trong công việc và giao tiếp.
Kinh nghiệm về điện công nghiệp, công trình, dự án xây dựng 2 năm trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, phép năm,..
Công ty mua bảo hiểm PVI và hỗ trợ 50% chi phí mua bảo hiểm PVI cho người thân nhân viên
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm: 8/3, 304 - 1/5, 2/9 và thưởng cuối năm, tết,..
Khám sức khoẻ định kỳ, du lịch hằng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI