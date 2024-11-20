Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Home & Health MH VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Block C Sarina, khu Sala park, An Lợi Đông, Quận 2

Thiết kế hệ thống điện và cơ điện trong các công trình xây dựng dân dụng( chuỗi cửa hàng đồ gia dụng, shop, mall,.)

Giám sát chất lượng, tiến độ , đảm bảo kỹ thuật thi công của dự án

Lặp tiến độ thi công và hoàn thành tiến độ đúng thời hạn

Xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết như bản vẽ bố trí hệ thống, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thi công...

Lập dự toán, bóc tách khối lượng công trình và lập hồ sơ kỹ thuật công trình

Triển khai , kiểm tra vận hành chạy thử và bàn giao

Báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu của người phụ trách: chính xác, kịp thời

Ưu tiên sử dụng được tiếng Anh đọc bản vẽ, giao tiếp

Đi công tác tỉnh theo dự án

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp hoặc chuyên ngành liên quan, có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện

Thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế hệ thống điện và cơ điện như AutoCAD, Revit MEP, Navisworks,...

Có kinh nghiệm làm chuỗi cửa hàng gia dụng, shop, mall

Nắm rõ các tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống điện và cơ điện

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, lập hồ sơ kỹ thuật công trình

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng (17tr-25tr)

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng lễ Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, Bhxh, đồng phục...

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

