Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Home & Health MH VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Công ty TNHH Home & Health MH VINA
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Block C Sarina, khu Sala park, An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Thiết kế hệ thống điện và cơ điện trong các công trình xây dựng dân dụng( chuỗi cửa hàng đồ gia dụng, shop, mall,.)
Giám sát chất lượng, tiến độ , đảm bảo kỹ thuật thi công của dự án
Lặp tiến độ thi công và hoàn thành tiến độ đúng thời hạn
Xây dựng bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết như bản vẽ bố trí hệ thống, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thi công...
Lập dự toán, bóc tách khối lượng công trình và lập hồ sơ kỹ thuật công trình
Triển khai , kiểm tra vận hành chạy thử và bàn giao
Báo cáo định kỳ và bất thường theo yêu cầu của người phụ trách: chính xác, kịp thời
Ưu tiên sử dụng được tiếng Anh đọc bản vẽ, giao tiếp
Đi công tác tỉnh theo dự án

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp hoặc chuyên ngành liên quan, có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện
Thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực thiết kế hệ thống điện và cơ điện như AutoCAD, Revit MEP, Navisworks,...
Có kinh nghiệm làm chuỗi cửa hàng gia dụng, shop, mall
Nắm rõ các tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống điện và cơ điện
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, lập hồ sơ kỹ thuật công trình
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng (17tr-25tr)
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng lễ Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, Bhxh, đồng phục...
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Công ty TNHH Home & Health MH VINA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, Chung cư Sarina lô C, 62 Hoàng Thế Thiện, An Lợi Đông,Tp Thủ Đức

