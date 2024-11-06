Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 526 Liên Phường, Phường Phú Hữu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bảo trì định kỳ hoặc đột xuất cho tất cả các thiết bị phân phối hoặc bảo trì được uỷ thác, nhằm đảm bảo động cơ và thiết bị hoạt động chính xác, giúp thiết bị vận hành và điều khiển một cách ổn định.
Tham gia các khoá đào tạo chuyên môn về vận hành và bảo trì thiết bị, hỗ trợ xây dựng sổ tay bảo trì cho từng loại thiết bị phân phối, nhằm nâng cao chất lượng, độ chính xác và hiệu quả trong công tác bảo trì.
Công tác bảo trì thiết bị cần có sự hợp tác chặt chẽ với các kỹ sư cơ khí. Với tính chất bổ trợ của các ngành nghề liên quan, mọi thông số ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình bảo trì.
Đào tạo các kỹ thuật viên bảo trì cấp dưới thông qua giảng dạy và hợp tác, đồng thời nâng cao kinh nghiệm và năng lực nhân lực bảo trì để đáp ứng nhu cầu nhân lực lâu dài và mở rộng kinh doanh của công ty.
Thông báo cho nhóm kinh doanh về các thông số kỹ thuật và số lượng phụ tùng thay thế hoặc các bộ phận cần thiết cho bảo trì, đồng thời lập báo giá cung cấp liên quan khi cần thiết.
Sau khi hoàn thành mỗi công việc bảo trì, lập danh sách dịch vụ để khách hàng ký xác nhận công việc đã được thực hiện đầy đủ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu về trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, nam, dưới 40 tuổi.
2. Kỹ năng & Kiến thức/Kinh nghiệm:
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, hoặc có kỹ năng biên tập báo cáo bằng cả hai ngôn ngữ.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực động cơ, với khả năng đọc hiểu sơ đồ mạch động cơ và thực hiện tốt kiểm tra các mạch liên quan.
3. Khác: Trung thực, ham học hỏi kiến thức và công nghệ mới, có thái độ làm việc tích cực, siêng năng và cam kết cao với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật.
Các khoản phụ cấp khác được tính theo tình hình thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA

CÔNG TY TNHH ĐỨC LAI TAM HÒA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 526 Liên Phường, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

