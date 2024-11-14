Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng VAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Lê Thúc Hoạch, P Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, tư vấn, thiết kế dự án thống điện năng lượng mặt trời mái nhà

- Lên phương án thiết kế bản vẽ kỹ thuật, vẽ Cad, Sketchup mô hình.

- Thực hiện tính toán chi tiết để dự toán và thiết lập sản xuất, lắp đặt, và ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết bị, xây dựng, vv..

- Thiết kế hồ sơ chỉ dẫn lắp đặt, vận hành, xử lý lỗi, sửa chữa và cải tiến hệ thống điện năng lượng mặt trời.

- Quản lý, Giám sát, Vận hành và Bảo trì hệ thống điện mặt trời.

- Lập báo cáo, dự toán, bóc tách khối lượng, lập hồ sơ dự thầu các dự án Điện Năng lương mặt trời.

- Quản lý dự án.

- Có khả năng giám sát thi công điện mặt trời là một lợi thế.

- Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công lắp đặt để đảm bảo việc lắp đặt tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 23-35 tuổi

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên trong mảng ME.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, hoặc các ngành kỹ thuật liên quan: Kỹ thuật điện, Điện dân dụng, Điện công nghiệp, Cơ điện, Kỹ thuật công trình...

Sử dụng thành thạo các phần mềm: MS.Office, Autocad.

Khả năng đọc và thiết kế bản vẽ ME tốt. Ứng viên có kinh nghiệm chỉ huy thi công các hệ thống ME dân dụng, công nghiệp là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng VAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực ứng viên

- Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 hàng năm và đột xuất trong năm theo trách nhiệm và năng lực làm việc.

- Lương tháng 13.

- Hỗ trợ chi phí công tác, phương tiện, đi lại.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật

- Thưởng lễ, Tết, kết hôn, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau tai nạn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng VAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin