Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH THY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96/26C Đường số 5, Phường 17, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Huyện Phù Mỹ

'1. Giám sát và hỗ trợ:

- Giám sát quá trình thực hiện công việc của nhà thầu trên công trường.

- Hỗ trợ các chuyên gia trong quá trình commissioning, training, và bàn giao thiết bị.

2 Vận hành và bảo trì thiết bị:

- Thực hiện các công đoạn commissioning (lắp đặt) và vận hành thiết bị.

- Thiết kế, cải tiến, và nâng cấp các thiết bị hiện có.

- Thực hiện bảo trì, sửa chữa, và bảo hành thiết bị.

3. Đào tạo và phát triển:

- Đào tạo khách hàng về cách vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

- Đào tạo nhân viên kỹ thuật mới về các công việc liên quan.

- Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ sư mới, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật.

4. Quản lý và tối ưu hóa:

- Tìm hiểu và nghiên cứu các sản phẩm của công ty, cũng như các sản phẩm mới.

- Lập trình, sửa chữa các chương trình PLC và biến tần.

- Lập kế hoạch, lên kế hoạch, và thực hiện các công việc, bao gồm cả việc lập báo cáo trước và sau công tác.

5. Phát triển quy trình và hợp tác:

- Phát triển và triển khai các quy trình bảo dưỡng định kỳ cho thiết bị.

- Hợp tác với các nhóm chức năng khác nhau để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và cải thiện quy trình.

- Tham gia vào việc thiết kế và triển khai các quy trình kiểm soát chất lượng, cũng như các sáng kiến cải tiến liên tục.

- Cập nhật thông tin về xu hướng ngành, công nghệ mới, và phương pháp tốt nhất.

- Khả năng làm việc nhóm và độc lập.

- Đọc hiểu bảng vẽ CAD và tài liệu kỹ thuật.

- Hiểu về ngôn ngữ lập trình PLC

- Hiểu về điều khiển biến tần và điện trung thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH THY Thì Được Hưởng Những Gì

Nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường;

Cơ hội được đào tạo tại nước ngoài & cơ hội thăng tiến trong công việc;

Công việc toàn thời gian; Hợp tác lâu dài.

BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Có nhà trọ miễn phí cho nhân viên ở xa

