Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43R Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Phối hợp với đối tác để xây dựng hồ sơ thầu

Thiết kế và lập bản vẽ hệ thống cơ điện (MEP) cho các dự án công trình

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của hệ thống

Tính toán, lựa chọn thiết bị và vật tư phù hợp cho hệ thống

Lập báo cáo kỹ thuật, dự toán chi phí và tiến độ thực hiện dự án

Hỗ trợ giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống MEP tại công trường

Nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới trong lĩnh vực MEP để áp dụng vào dự án

Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ điện, Điện - Điện tử, hoặc các ngành kỹ thuật liên quan

Kinh nghiệm tối thiểu 4 năm tại vị trí tương đương

Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, Revit MEP, SketchUp

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Tư duy logic, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết trình và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao

Có kinh nghiệm làm leader hoặc giao tiếp thường xuyên với khách hàng là lợi thế

Quyền Lợi

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực công nghệ

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực MEP và IT

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khuyến khích sáng tạo và đổi mới

Cách Thức Ứng Tuyển

