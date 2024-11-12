Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43R Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với đối tác để xây dựng hồ sơ thầu
Thiết kế và lập bản vẽ hệ thống cơ điện (MEP) cho các dự án công trình
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của hệ thống
Tính toán, lựa chọn thiết bị và vật tư phù hợp cho hệ thống
Lập báo cáo kỹ thuật, dự toán chi phí và tiến độ thực hiện dự án
Hỗ trợ giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống MEP tại công trường
Nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới trong lĩnh vực MEP để áp dụng vào dự án
Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Cơ điện, Điện - Điện tử, hoặc các ngành kỹ thuật liên quan
Kinh nghiệm tối thiểu 4 năm tại vị trí tương đương
Thành thạo các phần mềm thiết kế: AutoCAD, Revit MEP, SketchUp
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Tư duy logic, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết trình và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao
Có kinh nghiệm làm leader hoặc giao tiếp thường xuyên với khách hàng là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực công nghệ
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực MEP và IT
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khuyến khích sáng tạo và đổi mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM

