Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15E6, Đường DN4

- 2, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kỹ thuật:
Quản lý tài liệu kỹ thuật:
Hỗ trợ xử lý sự cố:
Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn:
Quản lý và theo dõi vật tư kỹ thuật:
Hỗ trợ công tác nghiên cứu và phát triển:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Điện, Điện tử, Cơ khí, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kiến thức cơ bản về các hệ thống điện, điện tử và tự động hóa.
Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật (AutoCAD, các phần mềm thiết kế kỹ thuật là một lợi thế).
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Môi trường làm việc:
Lương & Thưởng: Lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.
Lương & Thưởng:
Đào tạo: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.
Đào tạo
Phúc lợi: Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15E6, Đường DN4-2, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

