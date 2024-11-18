Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 15E6, Đường DN4
- 2, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ kỹ thuật:
Quản lý tài liệu kỹ thuật:
Hỗ trợ xử lý sự cố:
Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn:
Quản lý và theo dõi vật tư kỹ thuật:
Hỗ trợ công tác nghiên cứu và phát triển:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Điện, Điện tử, Cơ khí, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc: Năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Lương & Thưởng: Lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.
Đào tạo: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.
Phúc lợi: Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MẶT TRỜI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
