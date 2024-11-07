Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 81 Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q1, Tp HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện việc lắp ráp máy tại công ty, khách hàng.
Lập kế hoạch, triển khai, thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc bảo trì, bảo hành theo định kỳ và phát sinh.
Sửa chữa khi máy gặp sự cố, lỗi, hư hỏng.
Phối hợp quản lý kho, phòng kỹ thuật.
Quyết toán, cung cấp các loại chứng từ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý và Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, điện tử- viễn thông , cơ khí
Tại Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam
