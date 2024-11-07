Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 81 Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q1, Tp HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Thực hiện việc lắp ráp máy tại công ty, khách hàng.

Lập kế hoạch, triển khai, thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc bảo trì, bảo hành theo định kỳ và phát sinh.

Sửa chữa khi máy gặp sự cố, lỗi, hư hỏng.

Phối hợp quản lý kho, phòng kỹ thuật.

Quyết toán, cung cấp các loại chứng từ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý và Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, điện tử- viễn thông , cơ khí

Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc

Ưu tiên đã làm qua công ty Cà phê, Máy pha cà phê

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Chịu được áp lực công việc cao

Có kỹ năng giao tiếp.

Chịu khó, sáng tạo.

Có thể đi công tác tỉnh theo sự phân công của cấp quản lý và Ban Giám Đốc

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương: Thỏa thuận

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến

Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động Việt Nam

Thưởng tháng 13

Chế độ tăng lương và thưởng được xem xét linh động theo hiệu quả công việc

Thời gian làm việc từ 08h00 – 11h45 , 13h00 – 17h00 từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.

Địa chỉ làm việc : 81 Mai Thị Lựu – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam

