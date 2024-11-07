Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 81 Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q1, Tp HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện việc lắp ráp máy tại công ty, khách hàng.
Lập kế hoạch, triển khai, thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc bảo trì, bảo hành theo định kỳ và phát sinh.
Sửa chữa khi máy gặp sự cố, lỗi, hư hỏng.
Phối hợp quản lý kho, phòng kỹ thuật.
Quyết toán, cung cấp các loại chứng từ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, điện tử- viễn thông , cơ khí
Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc
Ưu tiên đã làm qua công ty Cà phê, Máy pha cà phê
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Chịu được áp lực công việc cao
Có kỹ năng giao tiếp.
Chịu khó, sáng tạo.
Có thể đi công tác tỉnh theo sự phân công của cấp quản lý và Ban Giám Đốc

Tại Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động Việt Nam
Thưởng tháng 13
Chế độ tăng lương và thưởng được xem xét linh động theo hiệu quả công việc
Thời gian làm việc từ 08h00 – 11h45 , 13h00 – 17h00 từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy.
Địa chỉ làm việc : 81 Mai Thị Lựu – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam

Công ty TNHH TM XNK Kiến Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 81 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

