Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - VP - 2 - 09, Lầu 2, Tòa nhà St. Moritz, số 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Khảo sát, thu thập thông tin yêu cầu thiết kế từ khách hàng, tính toán, thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng.

Phối hợp với các bộ môn khác (kiến trúc, ME, PCCC, quy hoạch, hạ tầng) để triển khai hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng quy chuẩn và đáp ứng yêu cầu của CĐT.

Triển khai bản vẽ thiết kế chi tiết

Các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Thời gian làm việc: T2 – T6 (8h00 - 17h00). Thứ 7 (8h00 - 12h00)

Yêu Cầu Công Việc

Bảng mô tả chi tiết kinh nghiệm

Dự án đã thực hiện, kèm hồ sơ thiết kế

Văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Trung thực, chính xác, chủ động và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Trung thực, chính xác

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 17.000.000 – 20.000.000/tháng.

Lương: 17.000.000

20.000.000/tháng.

Các quyền lợi theo công ty quy đinh.

Các chế độ Lương 13 + Thưởng, BHXH, BHYT, DL, …. theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc

