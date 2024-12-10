Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc
- Hồ Chí Minh:
- VP
- 2
- 09, Lầu 2, Tòa nhà St. Moritz, số 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Khảo sát, thu thập thông tin yêu cầu thiết kế từ khách hàng, tính toán, thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng.
Phối hợp với các bộ môn khác (kiến trúc, ME, PCCC, quy hoạch, hạ tầng) để triển khai hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng quy chuẩn và đáp ứng yêu cầu của CĐT.
Triển khai bản vẽ thiết kế chi tiết
Các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Thời gian làm việc: T2 – T6 (8h00 - 17h00). Thứ 7 (8h00 - 12h00)
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dự án đã thực hiện, kèm hồ sơ thiết kế
Văn bằng, chứng chỉ liên quan.
Văn bằng, chứng chỉ liên quan
Trung thực, chính xác, chủ động và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Trung thực, chính xác
Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 17.000.000
20.000.000/tháng.
Các quyền lợi theo công ty quy đinh.
Các chế độ Lương 13 + Thưởng, BHXH, BHYT, DL, …. theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
