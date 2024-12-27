Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House

Kỹ sư kết cấu máy

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- LL11, đường Ba Vì, phường 15, quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, thực hiện và chịu trách nhiệm các công tác liên quan thiết kế gia cường kết cấu công trình
- Phối hợp các Phòng ban liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong thiết kế
- Liên lạc với các Chủ đầu tư, Nhà thầu, Nhà cung cấp, v.v... theo yêu cầu
- Một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng
- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công
- Thành thạo các phần mềm liên quan thiết kế kết cấu
- Có trách nhiệm với công việc và khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận
- Được đào tạo, tư vấn và chia sẻ lộ trình phát triển năng lực và công việc phù hợp tại công ty.
- Thời gian thử việc: 2 tháng, mức lương hưởng 85% chính thức.
- Sau khi ký hợp động chính thức sẽ được:
Tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của công ty.
Các khoản phúc lợi theo từng thời kỳ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LL11, đường Ba Vì, phường 15, quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-ket-cau-may-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job274171
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Contech Group
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Contech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Contech Group
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3 làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Hạn nộp: 14/06/2025
Ninh Bình Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Contech Group
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Contech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Contech Group
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3 làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Hạn nộp: 14/06/2025
Ninh Bình Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Song Ngọc
17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Btech Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Và Quản Lý Xây Dựng Btech Solutions
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta - Asia
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Kndesign làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Kndesign
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế TWT (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế TWT (Việt Nam)
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Mep Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Mep Xanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giá Trị Kỹ Thuật Việt
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty TNHH kiến trúc xây dựng AVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH kiến trúc xây dựng AVA
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm