Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - LL11, đường Ba Vì, phường 15, quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, thực hiện và chịu trách nhiệm các công tác liên quan thiết kế gia cường kết cấu công trình

- Phối hợp các Phòng ban liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong thiết kế

- Liên lạc với các Chủ đầu tư, Nhà thầu, Nhà cung cấp, v.v... theo yêu cầu

- Một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng

- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công

- Thành thạo các phần mềm liên quan thiết kế kết cấu

- Có trách nhiệm với công việc và khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận

- Được đào tạo, tư vấn và chia sẻ lộ trình phát triển năng lực và công việc phù hợp tại công ty.

- Thời gian thử việc: 2 tháng, mức lương hưởng 85% chính thức.

- Sau khi ký hợp động chính thức sẽ được:

Tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của công ty.

Các khoản phúc lợi theo từng thời kỳ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Safe House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin