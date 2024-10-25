Tuyển Kỹ Sư thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company
- Hải Phòng: 71 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Phối hợp và kiểm tra việc thực hiện các quy trình Vệ Sinh An Toàn Môi Trường và An Toàn PCCC.
Phụ trách đăng ký các loại giấy phép cho An Toàn Môi Trường và An Toàn PCCC
Hoạch định, triển khai, kiểm tra, kiểm soát tất cả các hoạt động về An toàn – Sức khỏe
Theo dõi, giám sát hệ thống an toàn lao động của các công trình.
Thực hiện các công việc cụ thể theo sự phân công của cấp trên.
Giám sát và giải quyết vấn đề môi trường, xử lý chất thải
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Kiến thức:
Kiến thức chuyên ngành, 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kiến thức chuyên ngành,
1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng:
Kỹ năng mềm Kỹ năng về máy tính, các phần mềm văn phòng, Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Kỹ năng về phân tích dữ liệu
Kỹ năng mềm
Kỹ năng về máy tính, các phần mềm văn phòng,
Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Kỹ năng về phân tích dữ liệu
Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Ăn trưa tại Công ty
Được cung cấp đầy đủ các trang, thiết bị phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
