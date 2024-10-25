Tuyển Kỹ Sư thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 71 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Phối hợp và kiểm tra việc thực hiện các quy trình Vệ Sinh An Toàn Môi Trường và An Toàn PCCC. Phụ trách đăng ký các loại giấy phép cho An Toàn Môi Trường và An Toàn PCCC Hoạch định, triển khai, kiểm tra, kiểm soát tất cả các hoạt động về An toàn – Sức khỏe Theo dõi, giám sát hệ thống an toàn lao động của các công trình. Thực hiện các công việc cụ thể theo sự phân công của cấp trên. Giám sát và giải quyết vấn đề môi trường, xử lý chất thải

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Kiến thức chuyên ngành, 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kỹ năng mềm Kỹ năng về máy tính, các phần mềm văn phòng, Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Kỹ năng về phân tích dữ liệu

Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN Môi trường làm việc chuyên nghiệp Ăn trưa tại Công ty Được cung cấp đầy đủ các trang, thiết bị phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.